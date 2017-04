Pub

Tenista suíço venceu Nadal, por 6-3 e 6-4, em Miami e conquistou o terceiro open do ano, depois do Australian Open e de Indian Wells.

O tenista português João Sousa desceu dois lugares no ranking mundial, ocupando agora a 37.ª posição da hierarquia, que continua a ser liderada pelo britânico Andy Murray. Mas é a subida de Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, finalistas do torneio de Miami, que mais se destacam.

Na 23.ª final entre os dois jogadores (37.º confronto direto), Federer venceu Nadal, por 6-3 e 6-4, triunfo que lhe permitiu passar do 6.º para o 4.º lugar, logo seguido de Nadal, que também escalou duas posições, para quinto.

Em femininos, o maior destaque foi para a subida de quatro lugares da britânica Johanna Konta, agora sétima classificada da classificação mundial, depois de ter vencido o torneio de Miami. A lista continua a ser liderada pela alemã Angelique Kerber.

Michelle Larcher de Brito continua, com larga vantagem, a ser a portuguesa mais cotada, esta semana na posição 233, que significa uma subida de cinco lugares.