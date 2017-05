Pub

Medidas vão ser anunciadas na terça-feira, em conferência de imprensa.

Perante os insultos e ameaças de que foi alvo, no final do jogo entre o Belenenses e o Paços de Ferreira, o jogador Abel Camará decidiu agir. O capitão do Belenenses vai tomar uma posição pública, em conferência de imprensa, na terça-feira às 12.30, na sede do Sindicato dos Jogadores (SJPF).

No domingo, depois da sétima derrota consecutiva, desta feita frente ao Paços de Ferreira (2-1), os adeptos do Belenenses contestaram a SAD e nem os futebolistas escaparam.

Os ânimos exaltaram-se e foi necessário um reforço policial no Restelo, depois de um grupo de 20 adeptos ter bloqueado a saída do parque de estacionamento. E, segundo a SAD do Belenenses, os adeptos acabaram por tentar agredir a mulher de Abel Camará, que está grávida.