Avançado brasileiro de 19 anos está a ter arranque de sonho na equipa de Guardiola

Um golo do avançado brasileiro Gabriel Jesus, no período dos descontos, deu hoje uma 'sofrida' vitória ao Manchester City perante o Swansea, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

O jovem 'prodígio' brasileiro, de 19 anos, que em quatro jogos pelo City soma três golos, 'bisou' na partida, ao fazer o primeiro golo aos 11 minutos e o segundo aos 90+2, tornando-se, desde que chegou em janeiro, peça fundamental na equipa.

O Manchester City, que é terceiro classificado e está a dez pontos do líder Chelsea -- que no sábado venceu em casa o Arsenal (3-1) -, mantém-se assim na corrida ao título, após um jogo em que teve de sofrer.

O Swansea, situado na parte final da tabela (17.º classificado), ameaçou e chegou a empatar, quando aos 81 minutos Sigurdsson fez o 1-1.

Ainda hoje, no fecho da jornada, o Manchester United, de José Mourinho, visita o campeão Leicester City, com a equipa de Ranieri a precisar -- num absoluto contraste com a última época -- de resultados, quando está a um ponto da zona de descida.