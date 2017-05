Pub

A equipa encarnada conquistou pela terceira vez a Taça de Portugal de futsal feminino, em quatro edições, ao vencer a Novasemente no prolongamento, por 4-3, depois de ter estado a perder por três golos

Em Gondomar, Suka, aos nove minutos, Pisko, aos 19, e Lídia Moreira, aos 31, deram vantagem à formação de Espinho, mas Janice Silva, com dois golos aos 32, e Nina, aos 40, empataram o jogo no tempo regulamentar.

No prolongamento, Janice Silva, aos 48, completou o 'hat-trick' e assegurou a conquista do terceiro troféu para as 'encarnadas'.