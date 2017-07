Pub

Os pais jogaram em alguns dos melhores clubes do mundo e eles escolheram o nosso país como porta de entrada para a Europa

Adolfo El Trem Valencia, Freddy Rincón ou Bebeto são nomes que dizem muito aos adeptos do futebol mundial. Três antigas estrelas dos anos 80 e 90 que espalharam classe pelos relvados e que esperam agora que os filhos lhes sigam os passos. Curiosamente, irão fazê-lo no campeonato português. José Valencia chegou nesta temporada para o Feirense, Sebastián Rincón foi contratado pelo V. Guimarães e Matheus Oliveira rumou ao Sporting após dois anos no Estoril.

No que ao futebol diz respeito, filho de peixe nem sempre sabe nadar. Mas estes três exemplos estão determinados em aproveitar os genes futebolísticos herdados. Para já, apenas Matheus Oliveira deu prova aos adeptos nacionais da sua mais-valia, tendo sido requisitado por Jorge Jesus para assinar pelo Sporting para a temporada que se aproxima. Os outros dois são ainda meros desconhecidos, pelo menos deste lado do Atlântico.

Freddy Rincón, contudo, acredita que o seu filho acabará por convencer tanto os adeptos do V. Guimarães como todos os que assistem ao campeonato português. "Ainda tem muito para aprender e melhorar, mas se tiver continuidade acabará por vencer no futebol. Felizmente, foi cedo para o campeonato argentino e evoluiu muito, espero que agora em Portugal tenha também muito sucesso", salientou o colombiano através do seu agente, destacando as principais qualidades do extremo de 23 anos.

"É muito rápido, mas essencialmente é um jogador bastante técnico. Gosta muito do confronto individual", informou o pai, que esteve em três campeonatos do mundo e ainda sonha ver o filho a brilhar também na seleção.

"Ainda tem muitas possibilidades. A seleção colombiana tem jogadores muito bons, mas o Sebastián pode ter a sua oportunidade. Quando estava na Argentina foi observado muitas vezes e de certeza que agora, na Europa, terá ainda mais oportunidades de chegar à seleção. É um dos seus objetivos, esperemos que tenha sorte em Portugal e consiga concretizar mais um", disse o ex-jogador.

Valencia e o sonho do Benfica

Com 25 anos, José Valencia chegou nesta temporada a Portugal para representar o Feirense, depois de ter passado pelos campeonatos colombiano, norte-americano (MLS) e argentino. Tal como o pai, é também avançado. Adolfo "El Tren" Valencia acredita que o filho possa vir a jogar num dos grandes do campeonato português, tal como ele esteve perto de o fazer nos anos 90.

"Nessa altura foi o Benfica que me contactou, mas penso que as ofertas não foram suficientes para me contratarem. O meu filho? Acredito muito nele, tem muito valor e é muito inteligente a jogar. Ainda não teve muita sorte, mas na Europa pode evoluir e quem sabe chegar a um clube grande em Portugal", referiu o ex-jogador ao DN, valorizando a garra do filho.

"Ele começou a jogar muito novo em Santa Fé, com 16 anos já estava na equipa principal, e foi subindo. Tem muita garra, não desiste e trabalha muito. Infelizmente, as coisas na Argentina não acabaram bem para ele, mas voltou a estar em bom nível na Colômbia e desejo--lhe muita sorte em Portugal", referiu o antigo jogador de Bayern Munique e Atlético de Madrid, entre outros, confessando que nem os 25 anos do filho o poderão impedir de sonhar ainda com uma carreira ao mais alto nível.

"Não, ainda está muito a tempo. Fui para a Europa também com a mesma idade. Espero que ele tenha ainda mais sucesso do que eu", disse o pai, orgulhoso, admitindo que para José, e outros futebolistas cujos pais foram estrelas mundiais, por vezes não se torna fácil lidar com essa mesma pressão.

"Cada jogador tem uma forma diferente de lidar com a pressão, o José desde cedo que está habituado a isso e já consegue aguentar tudo o que lhe dizem. Mas é normal que, por momentos, sinta essa pressão, pois em todos os jornais, todos os dias, vem qualquer ligação ao meu passado, e tudo o que ele tem e deve fazer para ser igual ao pai. É complicado para esses jogadores, sim", salientou.

Bebeto espera ajuda de Jesus

Matheus Oliveira, filho de Bebeto, está em Portugal desde 2014, quando trocou o Flamengo pelo Estoril. No entanto, só na temporada 2015--2016 começou a jogar com mais regularidade, tendo-se destacado finalmente na última época. O Ben- fica "piscou-lhe" o olho, mas acabou por assinar pelo Sporting, onde encontrará Jorge Jesus. Bebeto, o pai, espera que o técnico leonino faça crescer o seu filho.

"Fiquei muito feliz. Eu e toda a família. O Sporting é um clube de ponta, que luta por títulos. E tem um dos melhores treinadores da Europa e do mundo. Acredito que com Jorge Jesus o Matheus ainda vai evoluir muito e tornar-se um melhor jogador", salientou Bebeto ao DN aquando da apresentação do filho em Alvalade.

"A partir de hoje o Sporting tem mais um adepto. O Matheus é um menino de ouro e tenho a certeza de que vai evoluir e ajudar o Sporting em muitas conquistas", referiu o antigo internacional brasileiro.