Pub

Português sagrou-se vice-campeão do mundo em Racice, República Checa

O português Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 1.000 metros nos Campeonatos do Mundo de canoagem, que decorrem em Racice, na República Checa.

O bicampeão da Europa da distância, que procurava o seu primeiro título mundial, concluiu a prova no segundo lugar, a 239 milésimos de segundos do vencedor, o alemão Tom Liebsche, cronometrado em 3.37,754 minutos. O checo Jozef Dostal ficou no terceiro lugar.

Pimenta, que em 2015 conquistou o bronze nos Mundiais em Milão, Itália, terá nova oportunidade de medalha no domingo, em K1 5.000, distância que não integra o programa olímpico.