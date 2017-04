FC Porto e Sporting unidos na condenação a Samaris

Pub

Multiplicam-se as críticas à agressão de Samaris a Diego Ivo. FC Porto e Sporting alinhados no discurso de condenação ao grego

As imagens da agressão de Samaris a Diego Ivo, no jogo entre Benfica e Moreirense, estão a indignar os responsáveis de FC Porto e Sporting.

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, recorreu ao Twitter para, em tom irónico, comparar o Benfica ao Canelas.

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, também não perdeu tempo e criticou a arbitragem de Tiago Martins no Facebook, fazendo acompanhar a publicação de um vídeo do lance.

Reveja o vídeo do lance.