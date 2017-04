Pub

Jerry West, ex-jogador que inspirou o logótipo da NBA, diz que gostaria que a liga mudasse a marca e deixasse de usar sua silhueta...

Jerry West é um dos grandes nomes do basquetebol americano e da NBA, mas é também a imagem da NBA. E não quer ser... West surpreendeu ao dizer, numa entrevista à ESPN, que se fosse ele a decidir, a Liga Americana de Basquetebol mudaria de imagem de fundo.

Campeão da NBA em 1972, MVP das Finais em 1969 é também o dono da silhueta que estampa o logótipo da NBA... algo que, se pudesse mudava. "Em primeiro lugar, eu gostaria que nunca tivesse sido assim, que eu fosse o logótipo. Já o disse mais de uma vez. É lisonjeiro se eu, e eu sei que sou eu, e é lisonjeiro para mim. Eu joguei no momento em que eles começaram a comercializar o campeonato e havia cinco pessoas que eles iriam considerar. Eu não soube disso até que o comissário me disse, e então obviamente o New York Times escreveu um artigo grande sobre isso. Novamente, é lisonjeiro, mas se eu fosse a NBA, ficaria envergonhado. Eu não gosto de fazer nada para chamar a atenção para mim, e quando as pessoas me chamam de 'The Logo', isso não é tudo que eu sou. Então eu gostaria que eles mudassem. Por muitos motivos eu gostaria que mudassem", disse o ídolo do Los Angeles Lakers e atual conselheiro do Golden State Warriors.

West já em 2015 chegou a indicar um substituto: "Eu gostaria de ver o melhor que vi jogar no meu lugar. E odeio dizer que não é um Laker, é Michael Jordan."

A internet entrou em polvorosa com as recentes declarações de West e as sugestões começaram...