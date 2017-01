Pub

Leões empataram ontem na Madeira e já estão a seis pontos do segundo lugar

É um calvário que parece não ter fim e que de jogo para jogo se agrava. A verdade é que ninguém consegue perspetivar quando é que a crise do Sporting vai ter o seu epílogo. Ontem empatou na Madeira diante do Marítimo, somou o terceiro jogo sem vencer e viu o FC Porto bater o Rio Ave, o que significa que neste momento os leões já estão a seis pontos do importante segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

No que respeita ao título, as coisas podem ficar ainda piores, para não dizer que são irreversíveis. Basta o Benfica cumprir a sua obrigação de bater na Luz o Tondela e o Sporting fica a uma dezena de pontos do primeiro lugar, o objetivo traçado repetidamente por Bruno de Carvalho, presidente do clube de Alvalade.

Nos Barreiros, o Sporting andou sempre atrás, mas teve a possibilidade de consumar a reviravolta não fosse uma má decisão do árbitro assistente que invalidou erradamente um golo a Alan Ruiz, que não estava em posição irregular. Para se perceber o problema leonino basta olharmos para a classificação e identificamos a defesa como o setor a fraquejar; apenas dez equipas concederam mais golos, o que significa que há sete com maior eficácia defensiva.

A pressão sobe para Jorge Jesus e para Bruno de Carvalho. O primeiro já disse que não se demite, o segundo garante que quer manter o treinador e dentro de duas semanas há clássico no Dragão, onde, dado o atual estado das coisas, o Sporting está completamente obrigado a somar três pontos.

Se tivermos como comparação a mesma jornada, o Sporting tem menos dez pontos em relação à passada temporada. Um dado que serve de reflexão.