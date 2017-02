Pub

Adeptos do Benfica e do Braga envolveram-se em confrontos antes do jogo desta noite

As autoridades tiveram de intervir esta tarde, junto ao estádio Municipal de Braga, para travar confrontos entre adeptos do clube daquela cidade e do Benfica.

Os incidentes terão começado com a chegada de elementos de uma claque do SC Braga junto de um grupo de adeptos do Benfica, cerca das 17:30. Entretanto, chegou reforço policial.

De acordo com o Correio da Manhã, várias viaturas que ali estavam estacionadas ficaram danificadas.

O SC Braga recebe esta noite o Benfica a partir das 20:15 num encontro da 22.ª jornada da I Liga.