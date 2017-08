Pub

O empurrão ao árbitro saiu caro ao jogador português

Cristiano Ronaldo fica suspenso por cinco jogos, na sequência das ocorrências do jogo de ontem frente ao ao rival FC Barcelona.

Depois de ter visto o primeiro cartão amarelo por ter retirado a camisola, durante os festejos do segundo golo do Real Madrid -- que venceu por 3-1 o jogo da primeira mão da Supertaça de Espanha, frente ao rival FC Barcelona -, Ronaldo foi expulso após uma queda na área adversária. Na sequência da decisão de expulsão, o jogador deu um empurrão ao árbitro.

"Ao minuto 82, Cristiano Ronaldo foi admoestado pelo seguinte motivo: simular ter sido objeto de uma infração", escreveu o árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea no relatório, acrescentando que o jogador português o "empurrou ligeiramente, em sinal de descontentamento".

O português foi sancionado em um jogo pela expulsão e em quatro pelo empurrão ao árbitro da partida.

Segundo avançou hoje o jornal espanhol AS, o jogador incorria numa suspensão que podia chegar aos 12 jogos.

No encontro, que se disputou em Barcelona, o jogador português entrou aos 58 minutos e marcou o 2-1 aos 80, vendo nessa altura o primeiro amarelo, por ter tirado a camisola durante os festejos.

Dois minutos depois, o árbitro considerou que Ronaldo simulou uma grande penalidade, mostrando-lhe o segundo cartão. Na sequência do lance, Ronaldo empurrou Ricardo de Burgos Bengoechea.

Além da suspensão, Ronaldo terá ainda de pagar uma multa de 800 euros pela expulsão e 3.005 pelo empurrão ao árbitro.

Além da segunda mão da Supertaça, na quarta-feira, em que o Real Madrid defende uma vantagem de 3-1, Ronaldo vai falhar as quatro primeiras jornadas do campeonato espanhol, com Deportivo, Valência, Levante e Real Sociedad.

O Real Madrid já tinha anunciado que iria recorrer da expulsão, alegando que a queda de Ronaldo foi motivada pelo contacto do francês Umtiti, defesa do Barcelona, e que nunca teve a intenção de simular grande penalidade.