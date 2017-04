Pub

A entrar na reta final da I Liga, o jogo era importantíssimo para a equipa da Luz, que sofreu na segunda parte, mas acabou por vencer

Benfica e Estoril defrontaram-se este sábado, no Estádio da Luz. Veja aqui os melhores momentos, os golos e os casos.

O penálti e o golo de Jonas

Jonas faz golo, de penálti, aos 29', de grande penalidade, após falta cometida por Licá sobre Nélson Semedo, dentro da grande área do Estoril.



Cervi falha o 2-0 de forma escandalosa

Salvio a cruzar da direita, Mitroglou faz-se ao lance mas bola sobra para Cervi que falha na cara do golo, aos 37'.



O empate do Estoril

Aos 59'. Kléber empatou para o Estoril. Grande desmarcação por parte de Aílton no centro do terreno a isolar Kléber e este, apenas perante Ederson, coloca a bola por baixo das pernas do guarda redes da Luz.



O Estoril aperta o Benfica com vários lances de perigo

Aos 55', canto marcado da esquerda por Mattheus , bola sobra para Licá que cabeceia para boa defesa de Ederson.



Aos 56', bola na barra de Ederson. Aílton arma forte, o remate bate no ferro com estrondo.



Aos 57', novamente o Estoril. Agora bola é enviada ao poste por parte de Mattheus na marcação de livre.



Jonas resolve com um grande golo

Que grande golo de Jonas, aos 66'. Remate fortíssimo e colocado do brasileiro de fora da área no canto esquerdo, sem qualquer hipótese de defesa por parte de Moreira.



O Benfica esteve perto do terceiro golo

Aos 77', cruzamento rasteiro da direita por intermédio de Semedo, a bola a passar por vários jogadores na área sem qualquer desvio, e Jimenez, ao segundo poste, acerta mal na bola e permite a defesa de Moreira.



Grande assistência de Cervi ao lateral Grimaldo do lado esquerdo e este remata forte mas ao lado.