Argentino ex-Benfica foi a figura do encontro, ao marcar dois dos quatro golos (4-0).Draxler e Cavani fizeram os outros golos da equipa de Emery.

O Barcelona saiu de Paris humilhado e com um pé fora da Liga dos Campeões. O que já não acontecia nos oitavos-de-final desde 2007! Os catalães foram uma vítima inesperada num jogo de sonho do PSG, que acabou por golear (4-0).

O Barça, com o português André Gomes no meio-campo em vez de Rakitic, foi completamente surpreendido com a estratégia de Unai Emery, que jogou com um meio-campo reforçado, com Verratti, Matuidi e Rabiot, Di Maria e Draxler abertos nas linhas com o goleador Cavani na frente. Uma estratégia que não só anulou o famoso MSN (Messi, Suarez e Neymar) como promete servir de exemplo futuro para outras equipas.

Em dia de aniversário Di María foi um verdadeiro pesadelo para Ter Stegen. O argentino abriu o marcador aos 15 minutos de livre direto, depois Draxer fez o 2-0 antes do intervalo. No regresso Di Maria bisou, mas as contas do marcador só ficaram fechadas com o 4-0 de Cavani aos 72 minutos.

O Barcelona teve muitos mais posse de bola (54% contra 42%) e só conseguiu criar real perigo num canto, com Umtiti a acertar no poste! A segunda mão joga-se a 8 de março, mas a missão de Luís Enrique é muito muito difícil.

Aliás nunca uma equipa em toda a história das competições europeias recuperou de um 4-0 e só três conseguiram superar uma diferença de quatro golos (1961, Leixões: 6-2 ao La Chaux-de-Fonds; 1984, Partizan: 6-2 ao QPR 1; 1985, Madrid: 5-1 ao Mönchengladbach).