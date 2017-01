Pub

Veja os lances dos 56', 70', o da grande penalidade aos 81' e aos 88', bem como os golos aos 82', 91' e 93' do Estoril - FC Porto

Livre de Mattheus para a área com Dankler a dominar a bola com o peito e a atirar de primeira ao ângulo da baliza à guarda de Casillas, que fica pregado no relvado.

FC Porto: Golo de Corona aos 91'

FC Porto: André Silva converte com sucesso a grande penalidade

A bola chega a Rui Pedro que cai na área por suposta falta de Diakhité. Manuel Oliveira considera simulação do jogador portista.

Golo anulado ao FC Porto. Grande trabalho de Brahimi no miolo a lançar Rui Pedro que entra na área e atira para o fundo das redes. No entanto, o lance é invalidado por fora de jogo do avançado portista.

O lance da grande penalidade: André Silva tenta ultrapassar Moreira na área e é derrubado pelo guardião do Estoril. Manuel Oliveira não tem dúvidas e assinala o castigo máximo.

Livre de Herrera, com Felipe, em posição para a marcar, a atirar fraco e à figura de Moreira. Os jogadores portistas ficam a reclamar um penalty sobre André Silva.