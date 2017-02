Pub

Avançado brasileiro, que começou a afirmar-se num duelo frente ao Sporting, envia mensagem de boa sorte aos dragões.

Jogou quatro temporadas pelo FC Porto, participou em inúmeros clássicos e até decidiu alguns. Hoje na China, ao serviço do Shanghai SIPG, Hulk vai ser mais um adepto a "torcer pela vitória" dos dragões.

Em exclusivo ao DN, o avançado brasileiro recorda a passagem pelo futebol português e a adrenalina de disputar clássicos como o que está marcado para este sábado, entre FC Porto e Sporting.

"Para os jogadores, são os melhores jogos que há. É nesses jogos que nos concentramos mais, somos mais dedicados e procuramos errar menos", realça Hulk.

Foi num desses clássicos que o esquerdino começou a ganhar um lugar de destaque na equipa portista. Corria a época 2008-09 e o treinador era Jesualdo Ferreira. Hulk entrou de surpresa no onze e marcou o golo do FC Porto, que viria a gelar Alvalade no desempate por penáltis.

"Não sabia que ia jogar, mas o Jesualdo Ferreira apostou em mim e correu muito bem. Consegui fazer aquele golo, arrancando do nosso meio-campo e correndo até à área do Sporting. Foi um golo lindo. Foi ali que comecei a ganhar mais moral e confiança para me afirmar no FC Porto e no futebol europeu", lembra.

Embora o fuso horário chinês não ajude, Hulk continua a fazer um esforço para acompanhar o futebol português, em particular os jogos dos dragões. A importância do embate com os leões, decisivo para as contas do título, não lhe é indiferente.

"Independentemente de quem entrar em campo, a camisola do FC Porto já pesa muito. Quem a veste sente a cobrança, o apoio dos adeptos... Vai sempre jogar sobre pressão e isso vai ajudá-lo a crescer. Vou estar a torcer ao longe pela vitória. Quem sabe se não seremos campeões este ano. Boa sorte", desejou Hulk.