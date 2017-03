Pub

Sporting vence V. Guimarães por 1-0, golo de Alan Ruiz aos 35 minutos. Siga em direto no DN.

O Sporting recebe este domingo o V. Guimarães, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

Em caso de triunfo, os leões alcançam a quarta vitória consecutiva para o campeonato, igualando a sua melhor série da temporada.

No primeiro jogo desde a reeleição do presidente Bruno de Carvalho, a equipa de Jorge Jesus deseja vingar o empate obtido no Minho (3-3), no jogo da primeira volta.

O encontro, agendado para as 20.15 horas, será arbitrado por Jorge Sousa, que volta a marcar presença numa partida dos leões desde o polémico clássico com o Benfica.

Onze do Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Paulo Oliveira e Esgaio; Gelson Martins, William Carvalho, Bruno César e Bryan Ruiz; Alan Ruiz e Bas Dost.

Onze do V. Guimarães: Miguel Silva; Bruno Gaspar, Josué, Pedrão e Konan; Celis e Zungu; Sturgeon, Hurtado e Hernâni; Marega.

