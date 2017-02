Pub

Encarnados lideram a I Liga, com mais um ponto do que os dragões, que só jogam no sábado, em Guimarães.

Benfica e Arouca vão defrontar-se pela décima vez, esta sexta-feira, no Estádio da Luz (20.30), a com uma vantagem clara dos encarnados, que venceram por sete vezes, perderam uma e empataram duas. Carrillo é a grande novidade do onze encarnado.

A equipa de Rui Vitória vem de uma vitória frente ao Nacional (3-0) e o Arouca não perdeu os últimos quatro jogos fora para o campeonato (três vitórias e um empate).

Um triunfo coloca o Benfica com cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, que só joga no sábado em Guimarães. No entanto a derrota ou o empate deixam as águias à mercê dos dragões...

Eis as equipas

Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Zivkovic, Carrillo, Jonas e Mitroglou

Suplentes Júlio César, André Almeida, Filipe Augusto, Samaris, Cervi, Rafa e Raúl Jiménez.

Arouca: Arouca: Bolat, Vargas, Jubal, Velázquez, Nelsinho, Nuno Coelho, André Santos, Adilson, Mateus, Tomané e Kuca

Suplentes: Rui Sacramento, Hugo Basto, Nuno Valente, Sancidino, Keirrison, Crivellaro e Walter González.