Luís Filipe Vieira revela principal objetivo para mandato que termina em 2020

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, reconheceu esta quarta-feira que o grande objetivo deste seu mandato, que termina em 2020, passa por liquidar a 100% a dívida financeira do clube para com a banca.

"Neste mandato há um objetivo muito grande de reduzirmos a dívida, sendo que vamos liquidar a dívida financeira neste mandato. Vivemos de meios próprios, trabalhamos muito, muito, muito. Vocês às vezes andam distraídos. A dívida é elevada? É, mas tudo o que fizemos foi com essa dívida, com a qual criámos o futuro do Benfica. Vamos continuar a investir no Seixal. Mas essa dívida será paga", disse Vieira em entrevista à CMTV, onde falou da polémica recente em torno das arbitragens.

"Não temos medo de dizer que vamos ao Conselho de Arbitragem, outros foram às escondidas. Não acho que seja uma forma de pressão. Queremos saber a posição do CA e que políticas serão aplicadas. Há sítios certos para nós falarmos, fomos muito claros no que queríamos dizer às pessoas. Houve medidas que já foram tomadas e ficámos mais descansados. Estão a tomar as medidas necessárias", disse, reconhecendo que os encarnados foram beneficiados no último jogo com o Estoril para a Taça de Portugal: "Não sou analista de arbitragem, sou presidente do Benfica. Assumimos que era fora de jogo.".

Nesta entrevista Luís Filipe Vieira falou também sobre outros planos futuros, que passarão essencialmente por fazer crescer o centro de estágios do Seixal. "Queremos aumentar o Centro de Estágios do Seixal. Queremos mais sete campos, aumentar os dormitórios, duplicar os refeitórios. Em quanto tempo? A primeira fase gasta-me um mandato, de certeza absoluta. Temos que comprar os terrenos", revelou.

Ederson, muito cobiçado por vários clubes, foi também tema de conversa, com o presidente a negar que este esteja para sair no final da temporada. "O Ederson não está à venda. Temos 50% do passe e os restantes tem o Rio Ave. Estamos bem assim. Não está à venda e por isso é que renovámos com ele", assinalou o presidente, que ainda comentou a renovação de Rui Vitória.

"Estamos muito felizes com o Rui Vitória. Há um projeto e ele está identificado com esse projeto. Não assinou, mas sabe que vai renovar", disse.