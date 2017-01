Rui Vitória fica até 2021 e vai ganhar 1,4 milhões por ano

Pub

Treinador ainda mantém vínculo até 2018, mas aceitou renovar por mais três épocas. Curiosamente, até um ano depois do final do atual mandato de Luís Filipe Vieira, em 2020

Benfica e Rui Vitória já chegaram a um entendimento para a renovação do atual contrato, algo que deverá ser oficial nos próximos dias, como revelou ontem o DN online em primeira mão. O novo vínculo ligará as partes até 2021 e o técnico verá o seu salário aumentar 50%, passando a receber um pouco mais de 1,4 milhões por época.

Depois de Ederson e Pizzi terem rubricado novos vínculos com o clube da Luz na última segunda--feira, agora o próximo será o treinador. Ontem, aliás, Luís Filipe Vieira, presidente da SAD, esteve debruçado sobre este assunto [além das vendas de Gonçalo Guedes e Hélder Costa, ver peça ao lado], faltando praticamente só a oficialização do mesmo.

Rui Vitória, recorde-se, ainda tem um vínculo em vigor até 2018 [assinou um contrato por três temporadas no ano passado], mas as águias decidiram premiar o técnico com uma renovação até 2021, curiosamente esticando a ligação até um ano depois de terminar o atual mandato do presidente Luís Filipe Vieira (em 2020).

As conversas entre as partes já se iniciaram no ano passado, mas tanto a direção como Rui Vitória nunca duvidaram de um desfecho positivo, pelo que o adiamento da renovação foi tido como algo natural, até devido ao calendário competitivo da equipa principal do Benfica.

Com vários outros processos de renovação em mãos, sobretudo de futebolistas, Rui Vitória também entendeu que a primazia da SAD das águias teria de ser dada a esses mesmos atletas, como foram os casos de Lisandro López, Lindelöf e, nesta segunda-feira, Pizzi e Ederson - como o DN revelou, decorrem também negociações com o capitão Luisão.

Luís Filipe Vieira, no entanto, não quis prolongar muito mais estas negociações e entendeu que este era o momento indicado para oficializar o entendimento com o técnico que foi buscar no início da temporada passada ao Vitória de Guimarães, para substituir Jesus.

Jorge Jesus ganhava bem mais

Rui Vitória veio substituir Jorge Jesus no início da temporada passada, após seis anos de "legado" do técnico da Amadora. O agora timoneiro do Sporting ganhava na Luz quatro milhões de euros por ano [recebe atualmente o dobro nos rivais verde e brancos], ao passo que o seu homólogo assinou um contrato de 950 mil euros por temporada, mais prémios, valores consideravelmente mais baixos.

Com a renovação de contrato, o salário do treinador do Benfica também irá aumentar, mas longe dos valores que Luís Filipe Vieira praticou nos anos de Jorge Jesus de águia ao peito.

Na SAD encarnada o futuro é visto com muita precaução, devido sobretudo aos compromissos financeiros com vários parceiros, pelo que a proposta feita a Rui Vitória anda na ordem de um aumento salarial de 50%, ou seja, passará a receber um pouco mais de 1,4 milhões por ano, sendo que também os prémios irão subir, segundo informações recolhidas.

Refira-se, por exemplo, que o técnico e a sua estrutura receberam 500 mil euros pela conquista do campeonato passado, valor que se mantém se Rui Vitória conseguir revalidar o título na presente temporada - representará o seu bicampeonato e o inédito tetra para o clube da Luz.

Desde que chegou à Luz, Rui Vitória conquistou o último campeonato, a Taça da Liga e já esta época a Supertaça. Nesta época lidera a Liga, está nas meias-finais das duas taças internas, nos oitavos-de-final da Champions, além de ter lançado vários jovens da formação na equipa principal desde a temporada passada.