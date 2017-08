Mile Svilar assinou por cinco anos e fica com o número 1

Pub

O guarda-redes belga de 18 anos herdou a camisola de Ederson Moraes

Mile Svilar foi apresentado oficialmente, esta segunda-feira, como novo guarda-redes do Benfica. O belga, que ontem fez 18 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas e herdou a camisola número 1, que nas duas últimas épocas pertencia a Ederson Moraes.

O novo reforço dos encarnados, internacional pelos escalões jovens da Bélgica, chega do Anderlecht a troco de uma verba a rondar os dois milhões de euros.

Em declarações à BTV, Svilar mostrou conhecer bem o seu novo clube. "Vi os jogos do Benfica esta época e nos anos anteriores já tinha visto as partidas da Liga dos Campeões. Por isso conheço todos os jogadores, sei que terei três colegas com experiência na baliza, um deles mais novo, mas todos muito bons", adiantou, acrescentando alguns pormenores sobre a história do seu novo clube: "Sei algumas coisas sobre o Benfica, como o Eusébio, uma das grandes lendas, ou o Rui Costa. Venceu duas Taças dos Campeões e tem o recorde de títulos em Portugal. Estou num dos maiores clubes do mundo."

Mile Svilar falou ainda sobre as expectativas que tem nesta nova aventura na sua ainda curta carreira: "Venho para o Benfica para evoluir e quero estar preparado o mais depressa possível. Estou num clube enorme, com grande história, e creio que esta foi a decisão certa. Informei-me sobre algumas coisas com o Matic, que me disse como este clube é grande. Também foi importante ver o historial dos guarda-redes nos últimos quatro anos, como o Oblak e o Ederson."

Relativamente às suas características, o belga disse ser "um guarda-redes bastante rápido, que sai da linha de baliza e com bons reflexos".