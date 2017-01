Kluivert em Lisboa para fechar Gonçalo Guedes

Pub

Antigo jogador holandês é diretor desportivo do PSG

O PSG está a reunir todos os esforços para garantir nas próximas horas a contratação de Gonçalo Guedes e, nesse sentido, enviou esta segunda-feira para Lisboa o diretor desportivo Patrick Kluivert, segundo apurou o DN.

O clube gaulês já tem um entendimento com o internacional português, faltando agora limar arestas com as águias, com quem estão em negociações. O antigo internacional holandês viajou então para a capital portuguesa e deverá reunir-se diretamente com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.

O negócio para a venda de Gonçalo Guedes deverá render aos cofres encarnados uma verba na ordem dos 30 milhões de euros.