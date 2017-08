Comissão de Instrutores propõe castigo a Eliseu

Pub

A decisão será agora tomada pelo Conselho de Disciplina

A Comissão de Instrutores da Liga decidiu propor ao Conselho de Disciplina a aplicação de um castigo a Eliseu por causa de um lance com Diogo Viana no jogo entre o Benfica e o Belenenses, do último sábado.

Este é um processo que surgiu após uma queixa apresentada pelo Sporting, que alegou que o defesa do benfica agrediu o adversário, num lance que não foi punido pelo árbitro nem pelo videoárbitro.

Caso se confirme o castigo, Eliseu fica impedido de jogar no sábado em Vila do Conde com o Rio Ave.