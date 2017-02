Pub

"A Grande Muralha", Zhang Yimou

Zhang Yimou é um cineasta muito ágil na passagem do melodrama para o épico, e vice-versa. Os seus dois filmes imediatamente anteriores - a megaprodução As Flores da Guerra (2011) e o intimista Regresso a Casa (2014) -, são disso claros exemplos, com o primeiro deles a significar um passo no diálogo com o mercado ocidental, através de Christian Bale.

Justamente, é esse passo que A Grande Muralha estica ao máximo, dando origem ao mais caro projeto realizado na China, com outro protagonista bem familiar: Matt Damon.

Centrando a aventura numa lenda da Grande Muralha, que envolve criaturas monstruosas e gigantescas batalhas, o filme entrega-se de tal forma à robustez digital que quase fica enredado nela. O que lhe faz justiça mínima é o ainda reconhecível fôlego romanesco de Zhang Yimou, com alguns momentos de resistência da sua estética.



Classificação: ** (com interesse)