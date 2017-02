Pub

O ator publicará "Uncommon Type: Some Stories", com 17 contos que têm como traço comum as máquinas de escrever antigas, uma paixão sua

O primeiro livro de Tom Hanks, vencedor de dois Óscares, chama-se "Uncommon Type: Some Stories" e será lançado em outubro. O ator é conhecido - para além dos filmes que protagonizou, como Forrest Gump, Philadelphia, O náufrago ou O resgate do soldado Ryan - pela sua paixão por máquinas de escrever, e todos os 17 contos do livro envolvem, de alguma forma, uma máquina de escrever diferente.

Em 2014, Tom Hanks expressou a sua paixão com a criação de uma aplicação, Hanx Writer, que permite à geração digital produzir fac-símile de datilografia, que se tornou um 'bestseller' na loja iTunes da Apple.

O livro, que será lançado no dia 24 de outubro pela editora Alfred A. Knopf, começou a ser trabalhado logo após Tom Hanks ter publicado uma história na revista New Yorker - publicação para a qual escrevem alguns dos mais reverenciados escritores de todo o mundo - em 2014.

"Fiquei impressionado com a sua voz notável e com o seu comando como escritor. Esperava que pudessem existir mais histórias. Felizmente, para os leitores, verifica-se que sim", disse o editor Sonny Mehta.

Entre as histórias escritas por Tom Hanks, há uma sobre um imigrante que chega a Nova Iorque, outra sobre um jogador que se torna uma celebridade e outra acerca de um multimilionário excêntrico.

Tom Hanks revelou, em comunicado, que começou a trabalhar nas histórias em 2015: "Escrevi em hotéis durante tournées de imprensa, escrevi em férias, escrevi em aviões, em casa e no escritório. Quando podia estabelecer um horário, escrevia de manhã, entre as 09:00 e as 13:00".

A edição britânica será publicada por William Heinemann, do grupo Penguin Random House UK, simultaneamente com a Knopf nos Estados Unidos.

Até ao momento, os direitos de língua estrangeira foram vendidos em sete países, do Brasil à China. O audiobook será lido pelo autor.