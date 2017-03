Pub

Para assinalar o centenário da morte do pai da escultura moderna, o Museu Rodin e o Grand Palais associaram-se e propõem uma mostra que renova o olhar sobre a sua obra.

"Nesta exposição apresentamos cerca de 200 obras de Rodin provenientes do mundo inteiro. São apresentadas numerosas peças de gesso, o que é novo, e o confronto com obras de outros artistas renova o olhar sobre o trabalho do escultor." É desta forma que as curadoras de Rodin - A Exposição do Centenário resumem ao DN, através de e-mail, a mais-valia desta mostra, que a partir de quarta-feira assinala o centenário da morte daquele que é considerado o pai da escultura moderna.

Lisboa é um dos locais de proveniência das obras de Rodin, que até 31 de julho podem ser vistas no Grand Palais. Com o empréstimo de As Bênçãos, um mármore anterior a 1894, a Fundação Calouste Gulbenkian junta-se à lista de mais de 20 instituições que emprestaram obras do artista francês, nascido a 12 de novembro de 1840, na Rue d"Arbalète, a cerca de 3,5 quilómetros do Hotel Biron, onde desde 1919 está instalado o Museu Rodin, local onde o artista, que doou os seus trabalhos e as suas coleções ao Estado francês, se instalou em 1908.

Quatro obras emblemáticas recebem o visitante na primeira sala da galeria de exposições temporárias do Grand Palais: O Homem de Nariz Quebrado (1875), considerado pelo próprio Rodin a sua "primeira boa escultura", uma cópia moderna de Os Burgueses de Calais (1889-2005), O Pensador (1904) e A Idade de Bronze (1877). Esta última, apresentada pela primeira vez no Salão dos Artistas em 1877, esteve na origem do reconhecimento que Rodin acabou por conseguir, ainda em vida. O realismo desde jovem de 1,80 metros era tal, que o artista foi acusado de ter feito um molde de tamanho natural do modelo. Rodin, que após formação em desenho na chamada Petite École viu por três vezes chumbada a sua entrada na Escola de Belas-Artes de Paris na secção de escultura, batalhou durante três anos para provar que isso não era verdade, fazendo inúmeras demonstrações do seu método de trabalho.

"Cathedrale" | © Rmn-Grand Palais

Ora, essa é uma das dimensões da obra de Auguste Rodin que as curadoras, Catherine Chevillot (diretora do Museu Rodin) e Antoinette Le Normand-Romain (conservadora geral honorária do património) colocam em evidência nesta mostra. "O processo criativo de Rodin é muito específico: ele acumula formas, que vai trabalhando durante anos. Nesta exposição contamos várias vezes "a história de uma forma" que depois de ser dissecada, recomposta, adicionada, subtraída, remontada, é incluída em várias composições de Rodin. E nesta exposição descobrimos este talento do artista para quem a obra nunca estava terminada."

Casos como O Pensador ou O Beijo são disso exemplo. Universalmente conhecidas, ambas as esculturas começaram por ser estudos para As Portas do Inferno, uma encomenda do Estado francês ao artista, em 1880, para a porta do futuro Museu de Artes Decorativas de Paris. Um trabalho que Rodin nunca terminou, mas que alimentou muitas das obras que fez ao longo da carreira.

"Mulher Agachada" | © Rmn-Grand Palais

Influência até aos dias de hoje

Organizada em três núcleos, a exposição começa por mostrar um Rodin expressionista, colocando depois em evidência o carácter experimentalista do seu processo criativo e terminando pela influência que teve nas gerações seguintes de artistas, "uma onda de choque" que chega aos nossos dias.

"Nu feminino pendurado em vaso" | © Rmn-Grand Palais

"Uma das grandes características da escultura de Rodin é a sua veia expressiva. Logo na época, dizia-se que era o artista que tinha dado vida à escultura ao exprimir as suas paixões. Artistas como Bourdelle [1861-1929], Mestrovic [1883-1962], Georg Kolbe [1877--1947] estiveram sobre a sua influência direta. Depois, com as novas gerações, foram os marcos definidos por Rodin na conceção da escultura moderna a servir de referência aos artistas, como é o caso de Albert Giacometti [1901-1966] ou Brancusi [1876-1957]."

Exemplo concreto, e que pode ser visto nesta exposição, "é o caso de O Homem Que Caminha, de Rodin, verdadeira figura da arte do século XX, que será retomada por Giacometti e até por Thomas Houseago [n. 1972]".

"O Pensador" | © Rmn-Grand Palais

Muitos dos gessos mostrados no segundo núcleo, quase todos das reservas do Museu Rodin, "são inéditos", referem as comissárias. No entanto, reconhecem, são de menores dimensões do que A Absolvição, que desde a semana passada pode ser vista no Museu Rodin, integrada na exposição Kiefer-Rodin, que coloca em diálogo a obra do pintor alemão (n. 1945) e do escultor francês. Catherine Chevillot e Antoinette Le Normand-Romain destacam ainda as composições de mulheres dentro de vasos, que só há pouco tempo foram mostradas no Museu Rodin e que, defendem, "são uma verdadeira descoberta para o público".

"O Beijo" | © Rmn-Grand Palais

Confessando-se "muito contentes" com esta exposição, as comissárias não resistem e lançam um convite: "Alguns bronzes de Rodin são ainda mais belos quando vistos no jardim do Museu Rodin." E o bilhete da exposição até dá direito a desconto no museu...

