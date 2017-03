Pub

O primeiro tema será conhecido no final do mês.

Os 'rappers' portugueses Capicua e Valete e os brasileiros Emicida e Rael gravaram um álbum conjunto, Língua Franca, gravado entre Lisboa e São Paulo, cujo primeiro single é divulgado no final do mês, foi hoje anunciado.

"Produzido por Kassin, Fred Ferreira e Nave, Língua Franca é um disco único que leva Rap feito em Português a lugares onde nunca chegou. O disco foi gravado entre Lisboa e São Paulo", refere a editora discográfica Sony, num comunicado hoje divulgado.

O single de apresentação do disco, Ela, é apresentado, simultaneamente em Portugal e no Brasil, a 31 de março.

A notícia foi também partilhada hoje pelos quatro 'rappers' nas respetivas páginas oficiais, nas redes sociais, acompanhada por um vídeo 'teaser'. No vídeo ouve-se testemunhos de Rael, Emicida, Valete e Capicua, com partes dos temas do álbum em fundo:

Valete recorda que "a ponte" que une o rap brasileiro ao rap português já existia - Emicida já tinha participado no tema "Comportamentos Bizarros" dos Dealema, por exemplo -, mas que "agora está na altura de levar as coisas para uma outra dimensão, é mesmo muito importante".