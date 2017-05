Pub

Foram hoje anunciados os nomes que fecham o cartaz da 14.ª edição do Festival Cooljazz, com Márcia, Beatriz Pessoa, Rita Redshoes, Da Chick e Filipe Catto.

O Festival Edp Cooljazz propõe para este ano, em três locais do concelho de Oeiras, sete noites com dois concertos cada, em mais uma mostra de grande variedade de estilos musicais. Na noite de abertura, a portuguesa Márcia junta-se à dupla mexicana Rodrigo y Gabriela (18 de julho, Jardins do Marquês de Pombal). Na noite seguinte, a pop de Rita Redshoes casa com uma viagem aos anos 80 com os Pretenders de Chrissie Hynde (Parque dos Poetas). Dia 20, o aquecimento aos ritmos jazz e funk de Maceo Parker cabe a Teresa Freitas de Sousa, ou seja, a Da Chick (Jardins do Marquês de Pombal). Uma noite com sotaque além-Atlântico é a proposta para 23 de julho. No palco dos Jardins, a novidade Filipe Catto junta-se a Maria Gadú, em mais um regresso aos palcos portugueses. Para a noite final, 29, outro regresso, o do britânico Jamie Cullum, serve também para apadrinhar um novo talento do jazz nacional, Beatriz Pessoa (Parque dos Poetas).

As restantes noites do Cooljazz já estavam delineadas: Jorge Palma e Jake Bugg (dia 25) e Jamie Lidell & The Royal Pharaohs e Luísa Sobral (dia 26), ambos nos Jardins do Marquês de Pombal.