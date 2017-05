Pub

Os covers de "Amar pelos Dois" multiplicam-se na internet

O músico espanhol Pablo Alborán está rendido à música de Salvador Sobral que ganhou a Eurovisão no passado sábado. O intérprete de Perdoname, um sucesso em parceria com Carminho, e de Solamente Tú, partilhou com os fãs um pequeno momento em que interpreta Amar pelos Dois.

Pablo Alboran filmou-se a cantar um trecho da música e partilhou a imagem no instagram com um "obrigado".

Nos comentários feitos pelos seguidores do cantor há muitas sugestões para que Pablo Alborán e Salvador Sobral cantem em dueto.

Um outro espanhol, Javi Soleil, representante daquele país na Eurovisão há 10 anos, também já fez a sua versão da música:

O tema que deu a vitória a Portugal na Eurovisão correu mundo e as versões multiplicam-se na Internet. Há covers com sotaque, além de algumas versões/adaptações.

A pronúncia do Brasil está presente em alguns registos:

Esta é uma versão acústica, cantada em português por um inglês:

Esta adaptação (letra foi alterada) para inglês pelo vencedor da Eurovisão de 2009, o norueguês Alexander Rybak, já vai com 1,6 milhões de visualizações:

Mas há outros covers para inglês:

Este que se segue é cantado em ucraniano:

E este é em dinamarquês:

Aqui temos uma versão metal: