A dupla Astérix e Obélix, com o cão Ideafix

A dupla que assumiu a continuação das aventuras de Astérix criadas por Albert Uderzo e René Goscinny, Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, vão ter um novo álbum.

Um novo álbum de banda desenhada de Astérix vai ser apresentado a 19 de outubro e terá Obélix como estrela, anunciou a editora francesa Albert-René. Será o 37º álbum da série pós Goscinny/Uderzo e sucede a Astérix entre os Pictos (2013) e O papiro de César (2015). Coincide com o ano em que se comemora o 90.º aniversário do argumentista original e o 40º da morte do ilustrados.

"Não podemos revelar a ação, mas podemos avançar que haverá uma viagem ao estrangeiro, como pede a tradição de alternância", segundo uma citação dos autores revelada pelo editor. "Após terem ficado na Gália [atual França] no Papiro de César, os heróis vão embarcar numa aventura para lá das suas fronteiras. No programa: visita de monumentos históricos, descobertas gastronómicas e outros encontros com os autóctones e celebridades", acrescentam os autores.

O editor prometeu ainda "aventura, humor, personagens saborosas e situações rocambolescas, todos os ingredientes que serão reunidos para fazer desta viagem de Astérix e de Obélix um futuro grande clássico de banda desenhada para partilhar em família". Acrescentou que o herói desta 37ª aventura "não será forçosamente aquele que se espera", Astérix mas sim Obélix. É isso que se depreende das pranchas hoje reveladas onde, Obélix, cansado de estar sempre a transportar menires, sonha tornar-se um guerreiro e poderá ter um papel mais importante na história.

As aventuras de Astérix, o Gaulês, já venderam 370 milhões de álbuns em 110 línguas e dialetos desde 1959.