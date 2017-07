Pub

Ator tinha 72 anos e foi encontrado morto num hotel

John Heard, estrela de vários filmes das décadas de 80 e 90 do século passado, morreu este sábado aos 72 anos. O ator, conhecido por ter interpretado o papel de pai nos filmes Sozinho em Casa, com Macaulay Culkin, foi encontrado morto pelos funcionários do hotel onde estava alojado em Palo Alto, Califórnia, nos EUA, avança o site especializado em notícias de celebridades TMZ.

A mesma fonte refere que, ainda que a causa da morte não seja conhecida, Heard tinha sido operado às costas na passada quarta-feira. A intervenção terá sido simples e sem grande complexidade e o ator planeara fazer a recuperação num hotel.

Além de Sozinho em Casa, John Heard também entrou nos filmes O Gladiador ou Dossier Pelicano. Na televisão, participou em Miami Vice, Sopranos ou Sharknado.