Pub

Jay Thomas tinha 69 anos

O ator Jay Thomas, conhecido pelos papéis nas séries Murphy Brown e Cheers, Aquele Bar, morreu esta noite aos 69 anos, depois de uma batalha contra um cancro.

"Jay Thomas era um dos homens mais engraçados e bondosos que tive a honra de ter tanto como cliente como amigo durante mais de 25 anos", disse o seu publicista Thomas Estey à revista Variety. "Deixará saudades a muita gente", acrescentou.

O ator tinha um cancro, segundo o The New York Daily News, que foi o primeiro a avançar com a notícia da morte. A mulher do ator e os dois filhos estavam com ele na sua casa em Santa Barbara, na Califórnia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Jay Thomas era mais conhecido pelo seu papel como Jerry Gold na série Murphy Brown, transmitida entre 1989 e 1998, que lhe valeu dois Emmys como Melhor Ator Convidado Numa Série de Comédia em 1990 e 1991. Em Cheers, Aquele Bar, foi Eddie Lebec, o marido hoquista da empregada Carl Tortelli, entre 1990 e 1991. Mais recentemente desempenhou o papel de Marty Grossman na série Ray Donovan.