Pub

Segunda edição de 5000 exemplares está a ser distribuída pelas livrarias, anunciou a editora

O livro Quinta-feira e outros dias de Cavaco Silva foi posto à venda na quinta-feira e esgotou no fim de semana, anunciou a Porto Editora.

A editora anunciou a segunda edição do livro do ex-presidente, de cinco mil exemplares, que está a ser distribuída pelas livrarias.

No livro de memórias, o ex-presidente da República relata as reuniões semanais com o então primeiro-ministro, compara-o com os encontros com Passos e explica a sua "recusa à política-espetáculo tão cara a muitos políticos."