Músico fecha o último dia do primeiro fim de semana de festival.

É no Parque Olímpico que se irá realizar mais uma edição do Rock in Rio (RiR). Durante 7 dias (dois fins de semana) do mês de setembro, a Cidade do Rock recebe vários artistas. Justin Timberlake é a mais recente confirmação para o festival. A sua atuação vai encerrar o último dia do primeiro fim de semana, com data marcada para dia 17 de setembro. Esta será a quarta atuação de Timberlake, que já conta com duas apresentações no RiR brasileiro (2001 e 2013) e uma no RiR Portugal em 2014.

Este festival que conta com a presença assídua de Ivete Sangalo em todas as edições, irá abrir portas a Lady Gaga, que atuou no Super Bowl deste ano, 5 Seconds Of Summer, Maroon 5, Aerosmith e Red Hot Chili Peppers, para atuarem no Palco Mundo.

Artistas brasileiros como Skank e Frejat também irão subir ao maior palco do Parque Olímpico. O irreverente Ney Matogrosso sobe ao palco Sunset numa apresentação ao lado de Nação Zumbi, no dia 22 de setembro. Também Nile Rodgers & Chic e Cee Lo Green vão marcar presença no palco Sunset.

Com 32 anos, o Rock in Rio decorre de dia 15 a 17 e de 21 a 24 de setembro. Os bilhetes estão disponíveis a partir de dia 6 de abril.