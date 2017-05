Pub

O sucesso de Salvador nas redes sociais

"Amar pelos Dois", a canção com letra e música de Luísa Sobral que deu a vitória a Portugal, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Thought of You by Ryan Woodward) from Creativehole on Vimeo.