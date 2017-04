José Luís Peixoto foi o vencedor de 2016, com a obra Galveias

Pub

Inscrições para Oceanos - Prémio de Literatura em Língua Portuguesa acaba este domingo, e prémios somam mais de 60 mil euros

As inscrições para o prémio Oceanos foram abertas a 3 de março, e fecham este domingo, 30 de abril.

O Oceanos - Prémio de Literatura em Língua Portuguesa é realizado em parceria com a Itaú Cultural, e tem como objetivo distinguir livros escritos em língua portuguesa, de qualquer lugar do globo.

As obras inscritas podem ser editadas em versão impressa ou em digital (e-book), nas categorias de poesia, romance, conto, crónica e dramaturgia, sendo a sua primeira edição no ano de 2016.

As adaptações não constam nas categorias a ser submetidas. E as inscrições devem ser realizadas no site www.itaucultural.org.br/oceanos2017.

No ato da inscrição, as obras devem ser anexadas em formato PDF. E uma vez que os arquivos são encriptados, apenas o sistema ou acesso individual os podem ler.

Os livros inscritos passam por três etapas de avaliação. A primeira consiste em três leituras e análises por diferentes jurados, de forma a selecionar os 50 semifinalistas. As etapas seguintes, os júri intermediário e final definem os dez finalistas e os quatro vencedores do Oceanos 2017.

O conjunto de prémios está avaliado em, cerca de, 65.550 euros.

O vencedor do Oceanos 2016 foi José Luís Peixoto, com Galveias.