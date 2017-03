Filme "Paula Rego, Histórias & Segredos" estreia-se em Portugal a 6 de abril

Pub

Documentário sobre a pintora foi realizado pelo filho. Paula Rego terá também exposições em Londres e em Lisboa e programa um ciclo de cinema na Cinemateca Portuguesa.

O filme Paula Rego, Histórias & Segredos, sobre a pintora, realizado pelo cineasta Nick Willing, filho da artista plástica, estreia-se em Portugal a06 de abril, e tem uma antestreia no dia 4, em Lisboa, com a presença da artista e do realizador. Esta sessão com o patrocínio do Presidente da República realizar-se-á , às 19:00, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, segundo o comunicado da distribuidora Midas Filmes.

A estreia do filme é acompanhada de um ciclo de cinema na Cinemateca Portuguesa, com filmes escolhidos por Paula Rego, e pela inauguração de uma nova exposição na Casa das Histórias, em Cascais, também designada Paula Rego. Histórias e Segredos, com 80 obras da artista e do seu marido Victor Willing, provenientes de museus nacionais e internacionais, "algumas das quais vistas pela primeira vez em Portugal".

A exposição - que irá ocupar todo o espaço do museu Casa das Histórias - terá um forte cariz biográfico, mostrando, além da pintura, relatórios que Paula Rego escreveu quando era bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, em Londres, elementos do seu ateliê naquela cidade, onde continua a pintar, e uma série de objetos pessoais.

No âmbito destas iniciativas, a pintora recebeu igualmente "carta branca" da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, para a programação de um ciclo de cinema, a decorrer de 5 a 28 de abril, que envolve dez filmes que marcaram a artista e a sua obra, como Quando os Sinos Dobram, de Michael Powell e Emeric Pressburger, Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney, Los Olvidados, de Luís Buñuel, La Ronde, de Max Ophuls, e Julieta dos Espíritos, de Federico Fellini.

Barry Lyndon, de Stanley Kubrik, Ondas de Paixão, de Lars von Trier, Tudo Sobre a Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, Aldeia Da Roupa Branca, de Chianca de Garcia, e O Conto dos Contos, de Matteo Garrone, são os outros filmes do ciclo a exibir na Cinemateca Portuguesa.

Quanto ao filme Paula Rego, Histórias & Segredos, será "também apresentado a 8 de abril, em simultâneo, em mais uma dúzia de cidades e cinemas", do país, assim como na Casa das Histórias, de acordo com a distribuidora.

Antes disso, o documentário será exibido pela primeira vez no próximo dia 25, pela BBC2.

Na próxima terça-feira, a galeria da artista, em Londres, a Marlborough Fine Art, vai inaugurar uma exposição com uma série de quadros criados em 2007 por Paula Rego, quando a pintora sofreu uma grave depressão. A existência dos quadros foi revelada recentemente por Paula Rego, ao filho, o realizador Nick Willing, durante a realização do documentário. Paula Rego: Depression Series vai ficar patente na galeria Marlborough Fine Art, até 1 de abril.

Numa entrevista publicada no sítio 'online' do jornal britânico The Guardian, o realizador revela vários pormenores do filme Paula Rego. Histórias & Segredos, nomeadamente os episódios recorrentes de depressão, a relação complexa de Paula Rego com o marido, o também artista Victor Willing (falecido em 1988), os casos extraconjugais de ambos, a família e os problemas financeiros.

Nick Willing, 56 anos - que realizou, entre outros, os filmes O Caçador de Segredos (1997), Alice (2009), e também séries como Olympus (2015) - revela igualmente, na entrevista, que desconhecia aquelas pinturas. Segundo o filho, Paula Rego. Histórias & Segredos mostra como, ao longo da vida, a pintora foi colocando nos quadros os seus traumas e emoções mais difíceis de exprimir, e como "lhe salvou a vida", a produção daquela série quadros.