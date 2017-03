Pub

"Estilhaços". de José Miguel Ribeiro recebeu o prémio de imprensa para Melhor Curta-Metragem em Bruxelas

O filme "Estilhaços", do cineasta português José Miguel Ribeiro, recebeu hoje o prémio da imprensa para Melhor Curta-Metragem no Anima -- Festival de Cinema de Animação de Bruxelas.

Sobre a guerra colonial e os efeitos do stress pós-traumático em contexto familiar, o filme foi o único português selecionado para a competição internacional do festival belga, que hoje terminou com o anúncio dos premiados.

Combinando imagem real, desenho animado e 'stop-motion', uma mistura justificada pela narrativa, "Estilhaços" centra-se na relação entre um pai e um filho.

Entre ficção e documentário, o filme cruza duas perspetivas sobre a guerra: a do pai, que a viveu, e a do filho, que cresceu a construir uma memória da guerra a partir dos relatos do progenitor.

Estreado no verão de 2016 no Festival de Locarno, o filme de animação de José Miguel Ribeiro foi também premiado em Portugal -- no Cinanima e nos Caminhos do Cinema Português -- e no Festival Internacional de Clermont-Ferrand, um dos mais importantes dedicados à curta-metragem, na categoria de Melhor Documentário.