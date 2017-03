Pub

"A Bela e o Monstro", Bill Condon

Será desconcertante deparar com a nome do realizador Bill Condon nesta nova versão da fábula do século XVIII. Afinal de contas, ele já assinou desde um belo retrato do cineasta James Whale (Deuses e Monstros) até aos dois medíocres episódios finais de uma saga juvenil (Twilight), passando por uma crónica fútil das proezas de Julian Assange (O Quinto Poder).

Condon garante a eficácia de um artesão que pode desfrutar do melhor que máquina de produção Disney tem para oferecer - os estúdios do Rato Mickey esmeraram-se na (re)criação de um conto que, obviamente não por acaso, possui uma fundamental dimensão musical, recuperando as canções que Alan Menken e Howard Ashman compuseram para o desenho animado de 1991. Além do mais, no papel de Bela, Emma Watson mostra-se, finalmente, liberta dos traumas de Harry Potter.

Classificação: **** (muito bom)