Pub

Estamos a conhecer melhor as nomeadas ao Óscar de Melhor Atriz. É a vez de Emma Stone, que já foi a namorada do Homem-Aranha e agora é estrela de um musical.

Emma Stone e Ryan Gosling são o par romântico de La La Land: Melodia de Amor, de Damien Chazelle, que tem 14 nomeações para os Óscares, entre as quais as dos dois atores principais. Mas esta não foi a primeira vez que Emma e Ryan se beijaram num filme. Já tinha acontecido em Amor, Estúpido e Louco (2011), uma comédia romântica em que também entravam Steve Carrell e Julianne Moore, lembram-se?

Emma Stone tem 28 anos e apesar de ter começado a representar muito jovem, fazendo teatro e participando em algumas séries de televisão e filmes, a primeira vez que deu realmente nas vistas foi na comédia Ela é Fácil, de Will Gluck (2010).

No ano seguinte, vimo-la em As Serviçais, de Tate Taylor, que esteve nomeado para o Óscar de Melhor Filme. O elenco feminino de As Serviçais foi bastante premiado - Octavia Spencer ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, Viola Davis e Jessica Chastain também estavam nomeadas mas não ganharam. Só Emma Stone ficou de fora das nomeações nesse ano.

O seu momento só iria chegar com Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, de Alejandro G. Iñarittu (2014), nomeado em nove categorias, vencedor de quatro Óscares, incluindo para Melhor Filme. Michael Keaton (ator principal), Emma Stone e Edward Norton (atores secundários) estavam nomeados mas não ganharam.

Antes de se pôr a fazer sapateado em La La Land, Stone ainda teve de se transformar em namorada do Homem-Aranha, papel que já interpretou duas vezes (2012 e 2014), ao lado de Andrew Garfield, de quem foi namorada também na vida real (e que, curiosamente também está nomeado este ano, por O Herói de Hacksaw Ridge). E foi a atriz de Woody Allen em dois filmes: Magia Luar (2014) e Um Homem Irracional (2015), ao lado de Joaquin Phoenix.

Com La La Land, Emma Stone já ganhou o Globo de Ouro, o Prémio da Guilda dos Atores e um BAFTA. Ela interpreta Mia, uma atriz que luta por um papel em Hollywood, trabalhando num café ao mesmo tempo que se desdobra em audições onde é constantemente ignorada ou até humilhada. Até que conhece Sebastian, um pianista de jazz igualmente falhado, apaixonam-se e decidem lutar pelos seus sonhos. Mia escreve, interpreta e produz a sua própria peça de teatro e Sebastian integra um grupo pop para ganhar dinheiro para poder depois abrir o seu clube de jazz. Como se trata de um musical, tudo isto é contado com recurso a muitas canções e coreografias. Emma Stone e Ryan Gosling não são Ginger e Fred mas cantam e dançam com muita emoção.

No próximo domingo, Emma Stone disputa o Óscar de Melhor Atriz com Natalie Portman (Jackie), Isabelle Huppert (Ela), Ruth Negga (Loving), e Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).