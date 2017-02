Pub

Desenho fazia parte do espólio do museu alemão Herzog Anton Ulrich, desde o século XVIII, e estava em exposição há décadas. Mas era atribuído a pintor errado

Um desenho a carvão do mestre holandês Rembrandt van Rijn (1606-1669), intitulado "O Terrier de Brawnschweig" - numa referência à cidade onde está situado o Herzog Anton Museum, ao qual pertence - , foi erradamente atribuído a um pintor alemão, Johann Melchior Roos, durante séculos. O mais curioso é que o desenho estava em exposição há décadas sem que ninguém se apercebesse do engano.

A verdadeira identidade do autor deste desenho de um cão foi descoberta por Thomas Doring, coordenador do museu para desenhos e gravuras, quando este fazia o levantamento do espólio de desenhos, há dois anos. Doring explicou que costuma comparar desenhos de Rembrandt com os dos seus discípulos e seguidores, como parte do trabalho que faz com estudantes de arte, mas que neste caso concreto o "vigor" da obra pareceu-lhe digno do mestre. Desde então, três peritos internacionais já concordaram na atribuição do desenho ao holandês.

Rembrandt tinha o hábito de fazer estudos a carvão para as suas grandes obras, nomeadamente de animais. E vários especialistas já lembraram que este "terrier" é semelhante ao cão que aparece no canto inferior direito de "A Ronda Noturna" , uma das suas obras mais conhecidas, que faz parte do catálogo do Rijksmuseum de Amesterdão.