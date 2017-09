Pub

O novo thriller de Dan Brown intitula-se Origem e chega às livrarias portuguesas no próximo dia 4.

Apesar de estar envolvido numa exaustiva digressão mundial, Dan Brown vai "conceder" 20 horas aos fãs portugueses no próximo dia 15 de outubro, onze dias depois do lançamento da versão portuguesa do seu novo thriller. O autor, que se tornou famoso com o thriller Código Da Vinci, já vendeu mais de 200 milhões de exemplares de livros em todo o mundo e Portugal não foge a esta febre, daí que Dan Brown tenha incluído a visita a Lisboa durante esta digressão por países europeus.

Segundo a editora, o evento público de dia 15 será aberto a todos e de entrada gratuita, estando marcado para a tarde de domingo, no Centro Cultural de Lisboa. Acrescenta que Origem é "um dos livros mais esperados mundialmente", no qual os leitores irão acompanhar as novas "proezas do simbologista Robert Langdon e deixar-se levar pelos enigmas estrondosos, inventivos e de uma enorme atualidade".

O livro já está disponível em pré-venda nas lojas online, com uma edição especial e limitada e de capa dura.

Dan Brown tem também traduzidos em Portugal Anjos e Demónios, Símbolo Perdido, Inferno, A Conspiração e Fortaleza Digital.

Origem

(Resumo do argumento segundo a editora Bertrand)

"De onde vimos? Para onde vamos?



Bilbau, Espanha. Robert Langdon, professor de simbologia e iconologia religiosa da universidade de Harvard, chega ao ultramoderno Museu Guggenheim de Bilbau para assistir a um grandioso anúncio: a revelação da descoberta que «mudará para sempre o rosto da ciência.» O anfitrião dessa noite é Edmond Kirsch, bilionário e futurista de quarenta e dois anos cujas espantosas invenções de alta tecnologia e audazes previsões fizeram dele uma figura de renome a nível global. Kirsch, um dos primeiros alunos de Langdon em Harvard, duas décadas atrás, está prestes a revelar um incrível avanço científico... que irá responder a duas das perguntas mais fundamentais da existência humana.

No início da noite, Langdon e várias centenas de outros convidados ficam fascinados com a apresentação tão original de Kirsch, e Langdon percebe que o anúncio do amigo será muito mais controverso do que ele imaginava. Mas aquela noite tão meticulosamente orquestrada não tardará a transformar-se num caos e a preciosa descoberta do futurista pode muito bem estar em vias de se perder para sempre. Em pleno turbilhão de emoções e em perigo iminente, Langdon tenta desesperadamente fugir de Bilbau. Tem ao seu lado Ambra Vidal, a elegante diretora do Guggenheim que trabalhou com Kirsch na organização daquele provocador evento. Juntos, fogem para Barcelona, com a perigosa missão de localizarem a palavra-passe que os ajudará a desvendar o segredo de Kirsch. Percorrendo os escuros corredores de história oculta e religião extremista, Langdon e Vidal têm de fugir de um inimigo atormentado que parece tudo saber e que parece até de alguma forma relacionado com o Palácio Real de Espanha... e que fará qualquer coisa para silenciar para sempre Edmond Kirsch.

Numa viagem marcada pela arte moderna e por símbolos enigmáticos, Langdon e Vidal vão descobrindo as pistas que acabarão por conduzi-los à chocante descoberta de Kirsch... e a uma verdade que até então nos tem escapado e que nos deixará sem fôlego."

