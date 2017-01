Pub

Um livro de Cavaco Silva vai ser uma das novidades mais polémicas que a Porto Editora vai lançar já em finais de fevereiro.

Escritas em tempo recorde, as memórias do ex-presidente da República vão decerto suscitar um grande debate nacional devido às suas revelações sobre uma das mais longas carreiras políticas em Portugal.

A narrativa de Cavaco Silva ainda está em segredo total e a editora não adianta sequer o título do volume. Terá, no entanto, mais de 300 páginas, as quais já estão totalmente revistas pelo autor.

Em seguida, será a vez do segundo volume da biografia de Sampaio, escrita por José Pedro Castanheira, também em fase final, aguardando apenas a revisão do protagonista para ser impressa, com a garantia de ser lançada antes do 25 de Abril.