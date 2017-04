Pub

Músico vai atuar a solo, em Portugal, no dia 17 de agosto.

O músico norte-americano regressa a Portugal para uma atuação, a 17 de agosto, no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Segundo a promotora, Everything is New, trata-se de uma atuação única, a solo.

Ben Harper atua em Portugal um ano depois ter lançar o álbum Call It What It Is, com os Innocent Criminals.

O músico está neste momento em digressão na América do Norte com a banda mas, em agosto, na Europa, irá atuar sozinho: na Bélgica (8 de agosto), em Itália (dias 10 e 11), na Suíça (dia 12), e em Espanha (dias 14 e 16).

Os bilhetes para o concerto do Coliseu estão à venda a partir de hoje.