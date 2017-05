Pub

Estão apurados todos os artistas para a final de sábado do Festival Eurovisão da Canção, na capital da Ucrânia

A segunda semi-final do Festival Eurovisão da Canção decorreu na quinta-feira no Centro de Exposições de Kiev. Bulgária, Bielorrússia, Croácia, Hungria, Dinamarca, Israel, Roménia, Noruega, Holanda e Áustria (pela ordem em que foram anunciados) foram os países cujos representantes foram apurados para a final. Na votação desta noite participaram os telespetadores dos 18 países participantes, bem como os ucranianos, franceses e alemães.

Com bilhete de regresso a casa ficaram os artistas da Sérvia, Macedónia, Malta, Irlanda (o país que tem mais vitórias na competição), San Marino, Suíça, Lituânia e Estónia.

Os dez apurados juntam-se a número igual que foi eleito na terça-feira e aos seis que tem lugar reservado na final (o país anfitrião, vencedor da edição anterior, no caso a Ucrânia, e os países com mais peso na União Europeia de Radiodifusão, Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido).

Aqui ficam todos os finalistas e respetivas atuações:

Salvador Sobral, Amar Pelos Dois (Portugal)

Kristian Kostov, Beautiful Mess (Bulgária)

Naviband, Story of my life (Bielorrússia)

Jacques Houdek, My Friend (Croácia)

Joci Pápai, Origo (Hungria)

Anja, Where I Am (Dinamarca)

IMRI, I Feel Alive (Israel)

Ilinca ft. Alex Florea, Yodel it! (Roménia)

JOWST, Grab the Moment (Noruega)

OG3NE, Lights and Shadows (Holanda)

Nathan Trent, Running On Air (Áustria)

O. Torvald, Time (Ucrânia)

Francesco Gabbani, Occidentali's Karma (Itália)

Lucie Jones, Never Give Up On You (Reino Unido)

Manel Navarro, Do It For Your Lover (Espanha)

Levina, Perfect Life (Alemanha)

Alma, Requiem (França)

Robin Bengtsson, I Can't Go On (Suécia)

Isaiah, Don't Come Easy (Austrália)

Blanche, City Lights (Bélgica)

Dihaj, Skeletons (Azerbaijão)

Demy, This is Love (Grécia)

Kasia Mos, Flashlight (Polónia)

Sunstroke Project, Hey Mamma (Moldávia)

Hovig, Gravity (Chipre)

Artsvik, Fly With Me (Arménia)