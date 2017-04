Pub

" Bailarina", Eric Summer e Éric Warin

Uma animação francesa disfarçada de blockbuster americano. Os processos são os mesmos, os "avanços tecnológicos" iguais e a falta de novidade idem aspas. Em termo de produção industrial, este Bailarina é apenas mais um produto para encher calendário no negócio de levar a pequenada ao cinema.



A história anda à volta de uma jovem do século XIX que foge do orfanato na província e chega a Paris para se tornar bailarina. Uma história onde não faltam um pseudo-namorado inventor, uma ex-bailarina cinderela e um bailarino russo atiradiço. Clichés e mais clichés de um filme sem alma e com um tom sentimental sempre avariadíssimo. Mais vale por esperar por A Minha Vida de Courgette, animação francófona sem vigarice.

Como se não bastasse, as canções pop "teen" são inaudíveis e as tentativas para ser leve e supostamente divertido caem sempre em saco roto.

Classificação: ** (com interesse)