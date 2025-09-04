A última imagem com vida do guarda-freio André Marques no elevador da Glória, antes do acidente

O guarda-freio André Marques é a primeira vítima mortal identificada do acidente com o elevador da Glória. A Carris lamentou a morte do profissional, lembrando que André estava há 15 anos na empresa e se distinguiu pela “lealdade e dedicação”.A turista francesa Aurelie Delhaye fez um vídeo que mostra André no funicular enquanto passageiros subiam. Ela conta ao DN que voltaria ao ponto para apanhar o próximo quando, cinco minutos depois de fazer a gravação, viu a polícia chegar e soube do acidente..Amável, sorridente, dedicado. Carris lamenta morte do guarda-freio André Marques.Turista francesa mostra imagens de passageiros a entrar no elevador antes do acidente.Morador do Bairro Alto conta como foram os primeiros minutos após a tragédia