Vacinas: Meningite B e HPV para rapazes passam a ser gratuitas em 2020

Miguel Oliveira da Silva: "Adoro as utopias, mas quando põem em causa a saúde são perigosas"

Vacina da meningite B gratuita à espera do OE 2020

O Programa Nacional de Vacinação (PNV) ganha três novas vacinas a partir de 1 de outubro de 2020: a vacina contra a meningite B, para crianças, a HPV para rapazes e a rotavírus para grupos de risco, anunciou esta manhã a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e o secretário de Estado da Saúde, António Sales. Para estas três novas vacinas, o Orçamento de Estado para 2020 prevê um reforço de 11 milhões de euros.

A vacina contra a meningite B - até agora administrada apenas a grupos de risco - vai ser introduzida para todas as crianças, preferencialmente no primeiro ano de vida. Vai ser aplicada em três doses aos 2, 4 e 12 meses). Aplica-se a todas as crianças nascidas a partir de 1 de janeiro 2019. Deverá chegar a cerca de 85 mil crianças.

A HPV será estendida aos rapazes nascidos em 2009. Será dada aos 10 anos, em duas doses intervaladas por seis meses, como já acontece com as raparigas. A Direção-Geral de Saúde estima que serão vacinados anualmente cerca de 40 mil rapazes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No caso da vacina Rotavírus, a diretora-geral da Saúde afirmou que "será dada apenas a grupos de risco que estão ainda a ser avaliados". Um trabalho que está a ser efetuado pela Comissão Técnica de Vacinação.

Graça Freitas, diretora-geral da saúde, anunciou duas novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação

As três vacinas que a Assembleia da República aprovou incluir no Programa Nacional de Vacinação em 2019 chegam, afinal, em 2020. Ouvida a Comissão Técnica de Vacinação, a Direção-Geral de Saúde (DGS) propõe esta alteração ao PNV que o Governo agora determina.

"Após a tomada de decisão política, o Governo em articulação com a DGS dará seguimento de um processo técnico, normativo, logístico para assegurar que as diferentes unidades de saúde implementem estas três vacinas a partir de 1 de outubro de 2020", referiu o secretário de Estado da Saúde.