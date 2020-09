Vacina da Johnson & Johnson produz forte resposta imunológica

Vacina portuguesa contra a covid-19. Biotecnológica com sede em Cantanhede inicia testes em ratinhos

Reino Unido. Voluntários vão ser infetados com o vírus para testar vacinas da covid-19

A Johnson & Johnson anunciou que a vacina contra a covid-19 que está a fabricar produz uma forte resposta imunológica em apenas uma dose.

Chamada Ad26.COV2.S, a vacina foi bem tolerada também quando administrada em duas doses, mostra o ensaio que está numa fase intermédia. Não está, contudo, provado que seja eficaz a proteger os idosos, uma das populações com maior risco de contrair o novo coronavírus.

O ensaio englobou 1.000 adultos saudáveis. O desenvolvimento da vacina é apoiado pelo governo dos EUA, e começou logo após os primeiros testes, em julho, terem demonstrado uma forte proteção em macacos que também receberam apenas uma única dose.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a Reuters, na quarta-feira a empresa começou uma nova fase de testes, desta vez num universo de 60.000 pessoas, o que pode abrir caminho para um pedido de aprovação da entidade reguladora.

A Johnson & Johnson espera agora os resultados do chamado testes da Fase 3 que deverão surgir até o final do ano ou no início de 2021.

Os resultados, divulgados no site médico medRxiv, não foram ainda revistos pelos pares.

Esperam-se agora mais dados sobre a segurança e eficácia da vacina, que só serão conhecidos quando o estudo for concluído.

Por enquanto, os resultados justificam que se façam testes num maior número de pessoas de modo a perceber se existem efeitos secundários graves da Ad26.COV2.S.