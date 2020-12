Unilabs lança esta quarta-feira solução via verde digital para testes de rastreio

Portugueses marcam testes antes do Natal para poderem estar com a família

A Unilabs, prestadora de diagnóstico clínico, lançou esta quarta-feira uma solução via verde digital para testes de rastreio covid-19, desenvolvida em parceria com a 7egend de Cristiano Ronaldo, que permite fazer a marcação através de smartphone ou computador.

"A solução vai estar disponível em todos os drive-thru da Unilabs de Norte a Sul do país", adianta a empresa.

Para o efeito, na marcação do teste, no site da Unilabs, além dos dados pessoais, os utilizadores indicam a matrícula do seu veículo, escolhem o dia, hora e o drive-thru onde pretendem fazer o teste, podendo ainda realizar o pagamento do mesmo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"No dia do teste, basta chegar ao drive-thru escolhido, no dia e hora pretendidos e com o veículo indicado" e "a identificação será feita através da leitura digital da matrícula e o utilizador entra de imediato para uma via dedicada em exclusivo ao serviço go onde é verificada a sua identidade, realiza o seu teste e sai de seguida", explica a Unilabs.

O resultado é enviado, no prazo máximo de 24 horas, através da aplicação (app) Saúde Unilabs, correio eletrónico ou mensagem no telemóvel.

Trata-se de "uma solução tecnológica pioneira integralmente desenvolvida em Portugal que integra um sistema OCR (Optical Character Recognition) e um algoritmo de reconhecimento avançado conectados num ecossistema pensado e desenhado para ser altamente intuitivo e user friendly para os clientes", refere a Unilabs.

"Quisemos tornar a experiência totalmente digital e usámos ferramentas de inteligência artificial já existentes, que no futuro farão parte de outros projetos da Unilabs", afirma Luís Menezes, presidente executivo da Unilabs Portugal.

"Trata-se de uma solução totalmente inovadora, que permite proporcionar uma experiência verdadeiramente centrada no utilizador: mais rápida, mais cómoda, conveniente e sem custos adicionais", acrescentou o gestor.

A solução foi desenvolvida em parceria com a 7egend, agência de Cristiano Ronaldo, que conta no seu portfólio com marcas como Aser Ventures, Altice/Meo, Fnac, Galp, entre outros.