Turmas do Colégio José Álvaro Vidal tornam-se locutores de rádio

Na passada sexta-feira, dia 29 de novembro, foi a vez do Colégio José Álvaro Vidal visitar as instalações do MediaLab do Diário de Notícias. Os 80 alunos de 4º ano chegaram logo pela manhã para uma breve introdução sobre a importância de estar informado e os perigos que se escondem no vasto universo do mundo cibernético.

Motivados com a atividade prática que se seguia, os alunos estiveram atentos durante a apresentação da equipa do MediaLab que relembrou o passado do Diário de Notícias, bem como a evolução deste meio de comunicação social que se foi atualizado progressivamente.

O desafio do dia foi criar vários noticiários de rádio sobre assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional. Partindo de notícias previamente escritas, procurou-se que os jovens jornalistas identificassem os "quês" presentes no lead da notícia. A tarefa foi concluída com sucesso, seguindo-se a gravação dessas mesmas notícias em formato rádio. Para que pudessem ser verdadeiros locutores, foram enumeradas algumas dicas de postura e dicção que os jovens repórteres cumpriram à risca.

Depois de todo este trabalho em sala, foi hora de seguir escadas acima até à verdadeira redação do Diário de Notícias. O entusiasmo era notório, as perguntas foram mais que muitas e, no final, os jornalistas presentes na redação do jornal económico Dinheiro Vivo mostraram-se disponíveis para dar a conhecer um pouco mais da sua profissão.

A manhã terminou com uma sessão de autógrafos, enquanto a jornalista responsável pela manchete que iria sair na edição impressa explicava a importância de estar atento à atualidade.